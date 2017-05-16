Азербайджанская тхэквондистка вышла в полуфинал на Исламиаде

2017-05-16 10:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская тхэквондистка Япрак Эриш получила право выхода в полуфинал в первый же день соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности.

Азербайджанская спортсменка одержала победу в первом бою над соперницей из Пакистана Хамдани Фарсин со счетом 29:3.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)