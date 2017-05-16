В московских аэропортах из-за непогоды отменены 13 рейсов, еще 21 задержан

2017-05-16 10:41 | www.trend.az | 3

Тринадцать авиарейсов отменены, еще 21 задерживается в аэропортах Москвы во вторник из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на портал "Яндекс. Расписание".

По данным на 09:10 мск, в аэропорту Шереметьево отменены четыре рейса, восемь задерживаются. В Домодедове отменены восемь рейсов, еще 13 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково отменен один рейс, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.

Как сообщили в столичном Метеобюро, в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/ с и выше. Отмечается, что погоду в Москве 16 мая будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет дождь.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.