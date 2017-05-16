Кандидат в президенты Ирана Исхак Джахангири обозначил свои приоритеты

2017-05-16 10:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Кандидат на пост президента Ирана Исхак Джахангири назвал главным приоритетом своего правительства ускорение экономического роста, а также борьбу с коррупцией.

Джахангири рассказал об этом в интервью второму каналу иранского телевидения в понедельник вечером, сообщает агентство IRNA.

По словам кандидата в президенты, действующее правительство президента Хасана Рухани ежегодно создавало свыше 700 тысяч рабочих мест, что считается рекордом для Ирана.

По словам Джахангири, в случае избрания его главой государства, сформированное им правительство планирует создавать в Иране ежегодно 950 тысяч рабочих мест, согласно плану развития страны.

Кандидат в президенты также добавил, что создание новых рабочих мест в Иране требует сильной дипломатии, а также серьезного взаимодействия с миром.

"За последние четыре года были создано свыше трех тысяч предприятий, основанных на знаниях и технологиях, в результате чего было создано 110 тысяч рабочих мест", - сказал Джахангири, добавив, что он планирует увеличить количество таких предприятий до 10 тысяч.

Во время беседы на телевидении Джахангири рассказал о других пунктах своей программы: в том числе, о необходимости оказать помощь молодым семьям при покупке жилья, обеспечить рост покупательной способности населения, ускорить экономический рост, увеличить пенсионные выплаты, поддержать местных производителей и бороться с нелегальным импортом товаров.

Наблюдательный совет одобрил шесть кандидатур на пост президента Ирана. В том числе, баллотирующийся на второй срок действующий президент Хасан Рухани, бывший генпрокурор Ибрахим Раиси, первый вице-президент Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, и два бывших члена правительства – экс-министр культуры и исламской ориентации Мустафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мустафа Хашеми Таба.

Однако в настоящее время на пост президента Ирана претендуют всего пять кандидатов, так как Мохаммад Багер Галибаф снял свою кандидатуру в понедельник.

Президентские выборы пройдут 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

(Автор: Эльмира Таривердиева)