Министр энергетики Болгарии: «Болгария всегда поддерживает проект Южный газовый конридор»

2017-05-16 11:06 | www.apa.az | 3

«Азербайджан и Болгария сотрудничают на протяжении 25 лет и продолжат прилагать усилия для активного развития всех сфер сотрудничества».

Как сообщает АПА со ссылкой на болгарское агентство «Фокус», об этом заявила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, выступая на конференции «Болгария - Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Перспективы двустороннего партнерства и многостороннего сотрудничества». Она отметила, что Болгария одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана и связи между двумя странами начали устанавливаться еще во времена Советского Союза: «Хотя наши страны разные, у них есть и общие черты. Обе страны пережили существенные, серьезные политические и экономические изменения. Болгария вошла в евроатлантическую систему и начала широкомасштабные изменения. Азербайджан построил рыночную экономику, подписал ряд соглашений в энергетической и транспортной сферах. Это открывает экономические возможности и для моей страны и для всего региона в целом».

Посол отметила, что отношения между Болгарией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства, и обе страны нацелены в настоящее время на дальнейшее развитие отношений в областях, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что отношения между двумя странами активно развиваются и Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии: «Болгария всегда поддерживала и активно участвует в проекте Южного газового коридора. Наряду с этим, есть несколько других проектов, в которых участвует Болгария. Это соединяющие линии Греция - Болгария и Турция – Болгария. Более двух лет назад в связи с проектом по соединяющей линии Греция – Болгария были опасения. Однако нам удалось добиться серьезного прогресса. Мы не смогли бы добиться этого без наших партнеров из Азербайджана. Наше правительство будет продолжать активно работать над развитием отношений между Болгарией и Азербайджаном во всех направлениях».