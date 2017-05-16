Азербайджан экспортировал овощей и фруктов на миллионы долларов

2017-05-16 10:54 | www.oxu.az | 3

В январе-марте 2017 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму 80 млн 234,1 тыс. долларов, что на 57,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции преобладала плодоовощная продукция.

В 2016 году Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на 426 млн 111,7 тыс. долларов, что на 20,7% больше показателя 2015 года.

У.А.

