Хакеры потребовали у «Диснея» выкуп за похищенный фильм

2017-05-16 10:57 | www.oxu.az | 3

Неизвестные хакеры утверждают, что получили доступ к одному из еще не вышедших фильмов компании Walt Disney, и требуют выкуп, рассказал глава студии Боб Айгер, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные CМИ.

По словам Айгера, злоумышленники потребовали огромную сумму в биткоинах, пригрозив, что иначе выложат в публичный доступ сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать 20-минутные части, пока деньги не будут выплачены.

Он не сообщил, о каком фильме идет речь, однако подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп.

Американское издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что речь может идти о фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», который выходит в американский прокат 26 мая. Это пятая часть киносаги, которая собрала в мировом прокате в общей сложности 3,7 млрд долларов.

По другой версии, речь идет об анимационном фильме студии Pixar «Тачки 3», который появится в кинотеатрах 16 июня. Две предыдущие части мультфильма принесли создателям более миллиарда долларов.

В конце апреля жертвой аналогичного преступления хакеров стал онлайн-кинотеатр Netflix.

Неизвестные похитили и опубликовали в открытом доступе 10 еще не выпущенных серий сериала «Оранжевый - хит сезона», когда компания отказалась платить выкуп.

A.C.

