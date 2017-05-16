Азербайджанская пловчиха вышла в финал на Исламиаде

2017-05-16 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская пловчиха Фатима Алкарамова вышла в финал соревнований по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В квалификации Алкарамова показала время 2:09.40 секунды.

В финал также прошли представительницы Турции, Индонезии, Иордании, Малайзии и Алжира.

В свою очередь азербайджанский пловец Максим Шемберев показал лучшее время в предварительных заплывах на дистанции 200 метров баттерфляем.

Еще один азербайджанский пловец - Борис Кириллов вышел в полуфиналы на дистанции 50 метров на спине.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Максим Цурков)