В Кнессете обсудили достижения выходцев из Азербайджана

2017-05-16 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Кнессете состоялось специальное заседание комиссии по алие и абсорбции, посвящённое достижениям выходцев из Азербайджана и приуроченное к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Инициаторами проведения данного мероприятия стали депутат Кнессета Ксения Светлова и международная ассоциация «АзИз».

Специально для участия в заседании в Израиль из Азербайджана прибыл председатель комитета молодёжи и спорта Милли Меджлиса Фуад Мурадов.

Открыл заседание председатель комиссии по алие и абсорбции, депутат Кнессета Авраам Нагоса, который сразу же передал слово новому главе межминистерской комиссии Израиль-Азербайджан, министру по делам Иерусалима и национального наследия, министру охраны окружающей среды Зеэву Элькину.

В своём кратком вступительном слове Элькин отметил, что за 25 лет дружбы и сотрудничества между двумя странами, удалось добиться немалых достижений в разных областях. Объём товарооборота между двумя странами сегодня составляет 4 миллиарда долларов в год, что на миллиард долларов больше, чем с Россией, сказал Элькин. Депутат выразил надежду на то, что заседание, на котором помимо добрых слов и поздравлений обязательно найдётся место для предложений и деловых инициатив, станет ещё одним шагом к сближению двух народов.

Затем выступили депутаты Ксения Светлова, инициировавшая это заседание, Константин Развозов, Тали Плосков, Ципи Ливни.

В своём ответном слове председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Азербайджана Фуад Мурадов отметил, что дружба между еврейским и азербайджанским народами исчисляется веками, однако и за 25 лет дружбы между нашими странами, начавшейся 7 апреля 1992 года, достигнуто немало. Парламентарий поделился воспоминаниями о прошлогоднем визите в Азербайджан Биньямина Нетаньяху и выразил надежду на то, что 80-тысячная азербайджанская диаспора в Израиле поможет нашим странам в развитии ещё более тесных и взаимовыгодных отношений. Также он подчеркнул, что дружеские отношения между нашими странами строятся не в самые лёгкие времена. «20% территории Азербайджана до сих пор находятся в оккупации, почти миллион беженцев лишилось крова. Всё это дестабилизирует ситуацию в регионе. Но несмотря ни на что, налаживанию связей с диаспорами и построению дипломатических отношений с дружественными народами Азербайджан всегда придавал огромное значение», - сказал Мурадов.

Гендиректор ассоциации «АзИз» Лев Спивак отметил, что состав присутствующих на заседании выходцев из Азербайджана в Израиле уже является наглядным свидетельством их достижений в стране. В зале присутствовали поэты и писатели, члены Союза писателей Израиля, авторы многих книг, изданных на исторической родине; журналисты, редакторы газет и журналов, работники радио и телевидения; учёные, доктора наук, авторы многочисленных трудов в различных областях знания; общественные и политические деятели; руководители крупных производственных коллективов, в том числе руководитель департамента нефтегазодобычи Министерства энергетики. Самой юной гостьей стала 11-летняя спортсменка Дарья Байрамова – двукратная чемпионка Израиля по карате (в своей возрастной категории).

«И это далеко не полный спектр областей, где преуспели выходцы из Азербайджана, - отметил Лев Спивак. – Учителя, врачи, инженеры, предприниматели и многие представители других профессий успешно строят новую жизнь в новой стране, при этом ни на минуту не забывая землю, вырастившую и воспитавшую их», - сказал Гендиректор ассоциации «АзИз».