В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла акция по посадке деревьев

2017-05-16 11:00 | www.oxu.az | 3

В Международном аэропорту Гейдар Алиев 15 мая прошел первый этап масштабной акции «Азербайджанских Авиалиний» по посадке деревьев по числу проданных авиабилетов.

Всего с 3 по 10 мая через сайт авиакомпании и в аккредитованных кассах AZAL было продано около 25 тыс. билетов.

К акции посадки саженцев в Международном аэропорту Гейдар Алиев присоединились сотрудники всех подразделений ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», включая пилотов, бортпроводников, работников Управления авиационной безопасности и др.

Подобные акции проводятся «Азербайджанскими Авиалиниями» во всех аэропортах республики.

Мы еще раз обращаем внимание на актуальную проблему вырубки лесов и зеленых насаждений, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на экологии нашей страны и планеты в целом.

Подобные инициативы, направленные на приумножение лесных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, будут продолжаться со стороны Национального авиаперевозчика Азербайджана.