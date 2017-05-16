В Азербайджане подтвержден перечень лицензируемых работ и услуг в сфере частной медицины

2017-05-16 11:06 | www.oxu.az | 2

Кабинет министров Азербайджана подтвердил «Перечень лицензируемых работ и услуг в сфере частной медицинской деятельности».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в перечень услуг вошли амбулаторная, стационарная, мобильная медицинские услуги, медуслуги в санаториях и курортах, и медицинская профилактика.

В перечень лицензируемых работ вошли терапия – пульмонология, диетология и геронтология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, эндокринология, ревматология, гематология, аллергология, иммунология, невропатология, психиатрия, наркология, дерматология, косметология, физиотерапия, общая хирургия, нейрохирургия, сердечнососудистая хирургия, пластическая хирургия, детская хирургия, урология, травматология-ортопедия, анестезиология-реаниматология, токсикология, гинекология (кроме экстракорпорального оплодотворения), помощь при родах, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтическая стоматология, зубной техник, хирургия лица и подбородка, педиатрия, рентгенология, радиология, ядерный магнитный резонанс, компьютерная томография, ультразвуковое обследование, офтальмология, оториноларингология, гистоморфология, генетика, дезинфекция, дератизация, микробиология, вирусология, клиническая биохимия и иммуногенетика.

З.Г.

