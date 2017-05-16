ЕС поддержит развитие пенсионной системы и системы занятости в Азербайджане - министр

2017-05-16 11:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует реализовать с Европейским союзом (ЕС) еще два твининг-проекта. Об этом во вторник сказал министр Салим Муслимов в ходе конференции, посвященной завершению твининг-проекта «Развитие системы социальных услуг в Азербайджане».

По его словам, Азербайджан готов и в будущем продолжить сотрудничество с ЕС.

"Сегодня мы завершили твининг-проект по развитию социальных услуг, но отмечу, что это не первый и не последний наш совместный проект с ЕС. В будущем мы планируем реализовать еще два проекта. Один из них будет в сфере развития пенсионной системы, а другой - в сфере развития системы занятости", - сказал Муслимов.

Твининг-проект «Развитие системы социальных услуг в Азербайджане» реализовывался совместно с соответствующей структурой Австрии. Целью проекта было усовершенствование системы социальных услуг для наиболее уязвимых слоёв населения и обеспечение их социальной интеграции.

Реализация проекта началась в 2015 году.

(Автор: Анвар Мамедов)