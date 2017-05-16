Азербайджанский тхэквондист вышел в четвертьфинал Исламиады

2017-05-16 11:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Гасым Магомедов вышел в четвертьфинал соревнований по тхэквондо в весовой категории до 54 кг в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В 1/8 финала Магомедов победил Умара Игбала из Пакистана со счетом – 26:6.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Максим Цурков)