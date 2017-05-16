В Азербайджане стали известны правила и условия выдачи квартир журналистам

2017-05-16 11:19 | www.apa.az | 3

В Азербайджане стали известны правила и условия выдачи квартир сотрудникам СМИ.

Как сообщает АПА, в соответствии с установленными Комиссией условиями право заявить о кандидатуре своего сотрудника имеют действующие на территории Баку не менее 3 лет органы СМИ (теле-радиовещатели, газеты, журналы, информагентства, интернет-порталы, и сайты).

Теле-радиовещатели могут выдвинуть 10 кандидатур, ежедневные газеты и информагентства – 6 кандидатур, еженедельные газеты, журналы, информационные порталы и сайты – 3 кандидатуры.

Сотрудник, чья кандидатура была предложена, должен иметь непрерывный стаж работы в этой структуре не менее 3 лет, а в СМИ – не менее 10 лет.