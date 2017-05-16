Доходы ОПЕК упали до 12-летнего минимума

2017-05-16 11:09 | www.oxu.az | 3

Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до 12-летнего минимума.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, по итогам 2016 года выручка составила 433 млрд долларов, что на 15% меньше соответствующего показателя за 2015 год.

Отметим, что данные за 2016 год включают и доходы Ирана. В общем объеме доходов за 2016 год на долю Саудовской Аравии пришлось 30,7% или 133 млрд долларов.

По прогнозам EIA, в 2017 году выручка ОПЕК от экспорта составит 539 млрд долларов, в 2018 году этот показатель вырастет до 595 млрд долларов.

У.А.

