В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

2017-05-16 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев 15 мая состоялся первый этап масштабной акции "Азербайджанских Авиалиний" по посадке деревьев по числу проданных авиабилетов, сообщает во вторник пресс-служба ЗАО.

Всего с 3 по 10 мая через сайт авиакомпании и в аккредитованных кассах AZAL было продано около 25 тысяч билетов.

К акции посадки саженцев в Международном аэропорту Гейдар Алиев присоединились сотрудники всех подразделений ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", включая пилотов, бортпроводников, работников Управления авиационной безопасности и др.

Подобные акции проводятся "Азербайджанскими Авиалиниями" во всех аэропортах республики.

"Мы еще раз обращаем внимание на актуальную проблему вырубки лесов и зеленых насаждений, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на экологии Азербайджана и планеты в целом", - говорится в сообщении.

Подобные инициативы, направленные на приумножение лесных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, будут продолжаться со стороны Национального авиаперевозчика Азербайджана.