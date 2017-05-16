Полиция Стамбула усилила меры безопасности в проливе Босфор для прохода российских кораблей

2017-05-16 11:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула усилила меры безопасности в проливе Босфор для прохода российских военных кораблей из-за угрозы теракта со стороны террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщают во вторник турецкие СМИ.

В рамках мер безопасности были организованы 146 блокпостов. Также корабли ВМФ России будут сопровождаться катерами береговой охраны. Кроме того, патрулировать проход российских военных кораблей будет вертолет полиции Стамбула.

Ранее разведка Турции сообщила, что ИГ готовит в Стамбуле теракт против российских военных кораблей в проливе Босфор.

(Автор: Орхан Гулузаде))

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