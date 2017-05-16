İslami Dayanışma Oyunları'nın 9. gününde Türkiye 35 altın madalya ile lider

2017-05-16 11:21 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye madalya sayısı itibari ile liderliğe yükseldi

Şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda Türkiye 35 altın, 31 gümüş ve 26 bronz olmak üzere 92 madalya kazandı.

İkinci sırada yer alan ev sahibi Azerbaycan ise, 33 altın, 23 gümüş ve 12 bronz madalya sahibi oldu.

Özbekistan ise 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 altın, 6 gümüş ve 18 bronz madalya ile üçüncü yerde kararlaştı.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşti. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya listesi: