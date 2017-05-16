В Азербайджане установлены требования в связи с общественными пляжами

2017-05-16 11:35 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждение были вынесены изменения в Земельный кодекс.

Как передает АПА-Экономикс, согласно изменениям в статью №46 кодекса, установлены требования в связи с общественными пляжами. В проекте отмечается, что земельный участок, находящийся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря может быть огражден путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу, если строительные конструкции, использованные для ограждения будут решетчатыми, не будут ограничивать вид на соприкосновение берега с водой и др.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли меджлиса.