В Лянкяране отравились мать и трое детей

2017-05-16 11:16 | www.oxu.az | 3

В Лянкяране четыре человека отравились угарным газом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в селе Тутапешде Лейла Мехдизаде, 1984 года рождения и ее дети – Нармин Аббасзаде, 2003 года рождения, Нигяр Аббасзаде, 2004 года рождения, и Эльмар Аббасзаде, 2008 года рождения, с признаками отравления были доставлены в Центральную больницу Лянкяранского района. Из-за тяжелого состояния они были доставлены в реанимацию.

Сообщается, что вечером в селе отключили подачу электроэнергии, и жители дома решили включить генератор. Газ, выходящий из генератора, привел к отравлению четырех человек.

A.M.

