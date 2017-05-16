В Лондоне сносят стадион «Тоттенхэма» – ВИДЕО

2017-05-16 11:20 | www.oxu.az | 3

BBC Sport на своей странице в Twitter опубликовали видео сноса домашнего стадиона Тоттенхэма «The White Hart Lane» в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, работники приступили в демонтажу через день после того как Тоттенхэм последний раз сыграл на стадионе.

Команда обыграла Манчестер Юнайтед в 37-м туре английской премьер-лиги (2:1).

На «The White Hart Lane» британская команда играла с 1899 года. Новую арену для клуба достроят летом 2018 года.

Н.О.