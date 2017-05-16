«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank продолжается

2017-05-16 11:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В канун 1 июня – Международного дня защиты детей, Kapital Bank продолжает воплощать в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» («Nağıllara səyahət)». В рамках проекта в ряде городов страны бесплатно показаны театральные спектакли для детей.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, 20 мая в Лянкяранском государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «День рождения Джейрана», а 21 мая в Государственном кукольном театре имени Абдулла Шаига – спектакль «Тык-тык ханум». Во время мероприятия будут проведены интересные конкурсы и вручены подарки детям от Kapital Bank.

В прошлые выходные дни в Шекинском государственном драматическом театре был продемонстрирован спектакль «Калилла и Димна», а в Государственном драматическом театре в Гяндже – спектакль «Тык-тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.