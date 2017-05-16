В БВШН прошла акция по сдаче крови (ФОТО)

2017-05-16 11:11 | www.trend.az | 3

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла благотворительная акция по сдаче крови, в которой приняли участие сотрудники Высшей Школы. Акция была организована по совместной инициативе Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии и SOCAR. Aкция прошла под руководством врача-специалиста отдела за организацией оказания медицинских услуг сотрудникам SOCAR Джамшида Шахвердиева и при содействии выездной бригады высококвалифицированных врачей Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова. Отметим, что целью акции по сдаче крови, организуемой среди сотрудников SOCAR, является поддержка детей, страдающих от талассемии.