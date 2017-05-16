Стал известен перечень документов, которые должны представить журналисты для получения квартир

2017-05-16 11:41 | www.apa.az | 3

Создана Комиссия для определения правил и условий выдачи квартир сотрудникам СМИ.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Государственного фонда поддержки развития СМИ при Президенте Вюгар Сафарли.

В состав комиссии вошли по 3 сотрудника каждой из следующих организаций - Государственный фонд поддержки развития СМИ, НСТР и Совет прессы. Ими стали Вюгар Сафарли, Мушфиг Алескерли, Самир Мустафаев из Фонда, Нушираван Магеррамли, Немят Джавадов, Айгюн Мехтиева из НСТР, Афлатун Амашов, Вюгар Рагимзаде и Айдын Гулиев из Совета прессы.

Председателем комиссии назначен В.Сафарли.

На конференции был обнародован перечень документов, которые должны представить кандидаты – копия удостоверения личности, копия трудовой книжки (утвержденной руководителем СМИ), справка о составе семьи, выписка из протокола заседания об определении кандидата (с печатью и подписью), подлинник справки из Службы государственного реестра имущества об имуществе кандидата, его супруги и детей, биография (должен быть указан адрес и телефон).

В представлениях должна быть обоснована необходимость в улучшении жилищно-бытовых условий согласно критериям. Преимущество будет дано таким критериям как заслуги в развитии журналистки, профессионализм, общественная известность.



О сотрудниках государственных СМИ в комиссию могут быть даны представления в соответствии с определенными условиями и правилами.



Ветераны журналистики, имеющие заслуги в этой сфере, могут обратиться в комиссию согласно правилам в частном порядке. Лицам, чьи имена включены в «черный список» Совета прессы, а также тем, в отношении которых было вынесено решение суда или дано предупреждение Генпрокуратурой, СМИ дать представление не смогут.



Документы должны быть сданы в комиссию с 22 мая по 22 июня. Комиссия в свою очередь собранные документы должна представить в администрацию президента до 30 июня.



Церемония сдачи в эксплуатацию здания планируется 22 июля.