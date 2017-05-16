Маккейн прокомментировал статью о передаче Трампом секретных данных Лаврову

2017-05-16 11:28 | www.oxu.az | 3

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что президент США обладает правом делиться секретной информацией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, таким образом они прокомментировали появившиеся в WP сообщения о том, что Дональд Трамп якобы делился подобного рода сведениями на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он — главнокомандующий (ВС США)», - говорится в заявлении сенаторов.

При этом Маккейн и Грэм указали на то, что будут комментировать распространённые СМИ сообщения только в случае появления большего количества фактов.

Напомним, газета Washington Post ранее сообщила о якобы передаче президентом США «очень секретной информации» главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече в Белом доме.

Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон выступил с опровержением сообщений о том, что Трамп передал Лаврову «очень секретную информацию». По словам госсекретаря, на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, однако информация об источниках, методах и военных операциях не затрагивалась. Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер также назвал материал издания ложью.

Н.О.