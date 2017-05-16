В Азербайджане обнародованы порядок и условия выдачи квартир журналистам

2017-05-16 11:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы порядок и условия выдачи квартир работникам СМИ.

Кандидатуру своих работников могут выдвигать СМИ, непрерывно работающие в последние три года ( теле- и радиовещатели, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-порталы и сайты), функционирующие в Баку согласно условию, установленному Комиссией.

Теле-и радиовещатели могут выдвигать 10 кандидатур, ежедневные газеты и информагентства – шесть, еженедельные газеты, журналы, новостные порталы и сайты - три кандидатуры.

Работник СМИ, кандидатура которого подана, должен проработать в этой редакции непрерывно три года, и минимум непрерывно 10 лет - в СМИ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Новость обновляется