Начальник Генштаба ВС Азербайджана примет участие в заседании НАТО

2017-05-16 11:58 | www.apa.az | 3

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия в заседании Военного комитета НАТО в формате «Решительная поддержка».

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны, встреча состоится 17 мая в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.