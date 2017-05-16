Обнародованы правила и условия выдачи квартир журналистам в Азербайджане – ОБНОВЛЕНО

2017-05-16 11:35 | www.oxu.az | 3

Стало известно время приема документов для выдачи квартир журналистам во втором здании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, документы должны быть предоставлены в комиссию с 22 мая по 22 июня.

Комиссия до 30 июня предоставит собранные документы в президентскую администрацию.

Документы будут приниматься в офисе Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

11:25

Обнародованы правила и условия выдачи квартир сотрудникам средств массовой информации (СМИ) в новых зданиях в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, СМИ (телерадиовещатели, газеты, журналы, информагентства, интернет-порталы и сайты), действующие без перерывов не менее 3 лет, в соответствии с установленными комиссией правилами, могут подать кандидатуры своих сотрудников, действующих в Баку.

Телерадиовещатели могут выдвинуть 10 кандидатур, ежедневные газеты и информагентства – 6, еженедельные газеты, журналы, новостные порталы и сайты – 3 кандидатуры.

Кандидаты должны иметь минимальный 3-летний беспрерывный стаж работы в данной редакции, а также минимальный 10-летний стаж работы в СМИ.

A.M.

