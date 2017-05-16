Парламентарии Азербайджана и Израиля обсудили перспективы сотрудничества

2017-05-16 11:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Израиле с визитом находится председатель комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фуад Мурадов. Основная цель визита – участие в специальном заседании комиссии Кнессета по алие и абсорбции, посвященном достижениям выходцев из Азербайджана в Израиле.

По инициативе центра выходцев из Азербайджана «АзИз», Фуад Мурадов провел ряд встреч, одна из которых состоялась в рабочем кабинете министра по делам Иерусалима и национального наследия, министра по охране окружающей среды, депутата Кнессета Зеэва Элькина.

Отметим, что Зеэв Элькин уже утвержден на пост председателя межминистерской комиссии Израиль-Азербайджан. С азербайджанской стороны его коллегой стал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

На встрече парламентариев обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием взаимоотношений между двумя странами.

К не менее важным темам, затронутым на сегодняшней встрече, можно отнести обмен информацией по вопросу экологической безопасности при нефтегазодобыче, в которой Азербайджан имеет огромный опыт.

В ходе встречи обсуждался и вопрос организации более активного культурного обмена и обмена молодёжными делегациями.

В рамках визита в Израиль Фуад Мурадов также провёл ряд рабочих встреч в Кнессете.

На встрече с заместителем председателя Кнессета Тали Плосков, которая также является председателем межпарламентских комиссий Израиль-Молдова, Израиль-Армения и Израиль-Украина, обсуждался вопрос нефтегазобезопасности в Кавказском регионе.

Встреча Фуада Мурадова с Яковом Марги, председателем комиссии Кнессета по образованию, культуре и спорту, также получилась очень насыщенной. Оба депутата, занимающиеся в парламентах своих стран вопросами спорта, выразили искреннюю заинтересованность в сотрудничестве, обмене делегациями спортсменов, проведении дружеских турниров. Было решено подготовить к подписанию меморандум о сотрудничестве.

В завершение встречи Мурадов пригласил израильских спортсменов потренироваться в Баку в 56 спорткомплексах олимпийского уровня.