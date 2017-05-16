Венгрия нацелена на развитие сотрудничества с Туркменистаном - президент

2017-05-16 11:51 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Венгрии Адер Янош направил письмо в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

В послании в связи с юбилейной датой отмечается, что "благодаря совместным усилиям прошедшие четверть века характеризовались углублением сотрудничества двух стран, подтверждается нацеленность Венгрии на его дальнейшее развитие".

Президент Венгрии выразил уверенность в том, что дружественные отношения стран имеют перспективы к расширению по новым направлениям в интересах обоих народов.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В Туркменистане зарекомендовала себя продукция венгерских производителей, в частности сельскохозяйственная продукция, текстильные изделия и транспортные средства.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки. Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)