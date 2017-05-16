Полковник запаса: «Реакция официального Еревана на информацию об уничтожении «ОСЫ» вызывает смех»

2017-05-16 12:01 | www.apa.az | 2

«В распространенное Арменией заявление может поверить только наивное армянское общество»

Об этом АПА сообщил полковник запаса ВС Азербайджана Шаир Рамалданов, выражая отношение к реакции армянской стороны на новость об уничтожении принадлежащей ВС Армении транспортно-заряжающей машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА» с экипажем из 5 членов.

Он сказал, что вчера Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что Армения с целью обострения ситуации на линии фронта предприняла очередную провокацию.

«В информации говорится, что 15-го мая в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта зенитно-ракетный комплекс «ОСА» войск противовоздушной обороны Армении был выведен на новую позицию, где была совершена попытка взять под контроль воздушное пространство.

С целью предотвращения угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника зенитно-ракетный комплекс «ОСА» и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя, личный состав был уничтожен.

Армянская сторона, как и ожидалось, быстро отреагировала на это и распространила в СМИ информацию о том, что якобы техника пострадала частично, потерь среди личного состава не было. Этот шаг был ожидаемый. Ничего другого ждать от врага было бы неправильно», - сказал полковник.

По словам Ш.Рамалданова, если эту новость распространила Армения, заведомо понятно, что это ложь, клевета, блеф, тиражируемые с целью успокоить находящуюся в панике внутреннюю аудиторию: «В первую очередь, на распространенном Министерством обороны Азербайджана видео невооруженным глазом видно, что зенитно-ракетный комплекс был в рабочем состоянии, и после этого удара техника не могла получить легкие повреждения, а экипаж из 5 человек не мог остаться в живых.

Во-вторых, на кадрах видно, что спустя несколько секунд после удара в результате детонации снарядов в арсенале зенитно-ракетного комплекса и транспортно-заряжающей машины прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар, дым от которого долгое время был виден с ближайших территорий.

Эти два фактора доказывают, что в результате нанесенного удара сильным взрывом была выведена из строя военная техника и полностью уничтожена живая сила противника».

Ш.Рамалданов отметил, что распространенная официальным Ереваном информация о том, что технике нанесен несерьезный урон, а личный состав не пострадал, вызывает смех. Этому может поверить только наивное армянское общество. Точнее Минобороны Армении хочет этого добиться: «Несколько дней назад осколки снаряда армянского зенитно-ракетного комплекса «ОСА», не нанеся никакого ущерба, упали на пустую территорию».

Армянская сторона продолжает попусту угрожать, что отомстит за этот шаг. Уверен, что азербайджанская армия способна предотвратить любые действия врага, достойно ответить ему и нанести сокрушительный удар».