Турция заявила об угрозе террористических атак на корабли ВМФ России

2017-05-16 12:04 | www.apa.az | 2

Турецкая разведка утверждает, что получила информацию о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» якобы готовят атаки на корабли ВМФ РФ, проходящие через пролив Босфор.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, атаки могут быть проведены путем ракетного обстрела.

В связи с полученной информацией силы безопасности Стамбула ведут наблюдение над 146 возможными точками в районе Босфора, откуда может быть осуществлен обстрел.

Предполагается использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны для сопровождения российских кораблей при переходе через пролив.