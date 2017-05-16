Список университетов, дипломы которых признают в Азербайджане
2017-05-16 11:46 | www.oxu.az | 2
Управление нострификации (Государственное признание в чужой стране диплома, учёной степени, звания, полученных в другой стране) министерства образования обнародовало список университетов, дипломы которых признаны в Азербайджане.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в список вошли 600 университетов из 34 стран.
Возглавляют список университеты Германии – дипломы 115 высших учебных заведений этой страны признаны в Азербайджане. На втором месте университеты США – 71. Первую тройку замыкает Россия с 58 университетами.
Что касается Турции, в которую чаще всего едут учиться азербайджанцы, то у нас в стране признают дипломы только 13 турецких университетов.
С полным списком университетов, дипломы которых признают в Азербайджане, можно ознакомиться по этой ссылке.