Абитуриенты, набравшие 700 баллов, посетили UNEC (ФОТО)

2017-05-16 11:54 | www.trend.az | 2

Учащийся № 3 школы-лицея города Агджабеди Арзу Мамедзаде и учащийся Бакинского лицея Турецкого фонда Даянат Джавад Алиев, набравшие 700 баллов на экзаменах по II группе, проведенных Государственным экзаменационным центром, побывали в UNEC.

Абитуриенты, выразив желание о получении образования на английском языке, встретились с директором Международной школы экономики UNEC Анаром Рзаевым. А.Рзаев поздравив молодых с высокими результатами, которые показали на экзаменах, отметил, что в Международной школе экономики UNEC уроки, организованные интерактивными методами, ведут выпускники ведущих университетов мира. Здесь осуществляется образование бакалавра по специальностям – мировая экономика, финансы, бухгалтерский учет, экономика и администрирование бизнеса. Студенты могут участвовать в международных программах обмена UNEC.

Встреча абитуриентов с американским профессором Булентом Айбар, занимающимся педагогической деятельностью в UNEC, оставила у них хорошие впечатления. Б. Айбар дал абитуриентам советы в выборе специальности, раскрыл требования мирового рынка труда. Американский профессор отметил, что сегодня UNEC готовит профессиональных кадров, отвечающих требованиям мирового рынка труда.

Особый интерес у абитуриентов вызвало сотрудничество UNEC с ведущими университетами мира – Лондонской школой экономики/Лондонского университета и французским университетом Монпелье. Они были осведомлены, что UNEC создает условия студентам для получения диплома бакалавра обоих престижных университетов Европы. Каждому студенту, поступившему в UNEC, набрав свыше 600 баллов, за счет университета выдается дополнительная стипендия в размере 100 манат. Помимо этого, 15 студентам, показавшим высокие результаты в экзаменационной сессии UNEC независимо от факультета, выдается стипендия отличника.

Абитуриенты, высоко оценив возможности, представленные UNEC грамотным и способным студентам, встретились со стартаповцами, занимающимися деятельностью в Инновационном бизнес-инкубаторе. Стартаповцы подробно ответили на вопросы абитуриентов в связи с созданием, реализаций идей, инкубационным периодом.

Модель Электронного университета вызвала интерес у молодых людей, которые впервые вошли в аудиторию. Им была представлена информация о преимуществах модели Электронного университета. Побывав в библиотеке UNEC, абитуриенты поинтересовались книгами по специальности, которую выберут. Студенты UNEC представили им учебники ведущих университетов мира, которыми пользуются.

Абитуриенты узнав об уроках, которые проводятся в UNEC открыто для общественности, восприняли этот факт положительно. Ознакомившись с графиком занятий Международной школы экономики, они пожелали присутствовать на уроках прежде чем выбрать специальность.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.