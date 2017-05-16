Баку -2017: Еще один азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал

2017-05-16 11:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Гасым Мамомедов в категории 54 кг провел бой с представителем Узбекистана Шухробом Бобобековым, победив со счетом 25:22.

Ранее во вторник вышла в полуфинал азербайджанская тхэквондистка Япрак Эриш.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)