Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

2017-05-16 12:04 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününün ardından Türkiye, 35 altın, 31 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla birinci sıraya çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan üçüncü gün finalleri sonunda 92 madalyayla ilk sırada yer alan millileri, ev sahibi Azerbaycan 33 altın, 23 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 68 madalyayla takip etti.