Обнародовано число работающих по найму в Азербайджане

2017-05-16 12:06 | www.apa.az | 2

Число работающих по найму по состоянию на 1 апреля 2017 года в Азербайджане составило 1 515,8 тыс. человек.

Как передает АПА-Экономикс, согласно данным Госкомстата, из них 889,2 тыс. человек работали в государственном, 626,6 тыс. человек - в частном секторе экономики. Из общего числа наемных работников 22,1% заняты в сфере образования, 19,2% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,7% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,2% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - связи и информационных технологий, 10,9% - прочих секторах экономики.

За январь-март этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 5,9% и составила 514,3 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.