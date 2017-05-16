Украина расширила санкции против России

2017-05-16 12:09 | www.apa.az | 2

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о расширенном списке российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции, этим решением также продлены сроки действия санкций.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев («Единая Россия»), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков («Справедливая Россия»). Им запретили въезд в Украину сроком на год.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

Также на три года введены санкции в отношении компании «Яндекс». Под ограничения на такой же срок попали «Лаборатория Касперского» и ее киевское отделение и компания «Доктор Веб».

«Согласно статье 5 закона Украины «О санкциях», Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины», — говорится в указе президента.

Ранее украинские СМИ писали, что правительство в апреле предложило СНБО Украины продлить санкции против России.

В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физических лиц и 468 юридических лиц. Против юридических лиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.

Отметим, Украина ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года. Под разные виды санкций (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний. В конце августа 2016 года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го Киев вновь расширил список, а также ввел санкции против российских платежных систем. В марте этого года Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.