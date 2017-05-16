В Китае собака спасла похороненного заживо младенца – ВИДЕО

2017-05-16 11:50 | www.oxu.az | 2

В китайском городе Цзянцзинь собака спасла похороненного заживо ребенка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sun.

Владелец пса рассказал, что его насторожило, когда он увидел, как его питомец изо всех сил роет землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, он обнаружил в земле плачущего младенца, замотанного в белую ткань.

Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду. Младенца госпитализировали с низкой температурой и медленным сердцебиением. Сейчас он находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

Полиция разыскивает родных ребенка. По предварительной версии, младенца похоронили заживо по ошибке, так как родители решили, что он скончался.

Н.О.