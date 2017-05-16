Новые назначения в Бакинской прокуратуре

2017-05-16 11:54 | www.oxu.az | 2

В Бакинской городской прокуратуре произведены новые назначения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, помощники прокурора города Баку Гюнель Акперли и Фуад Тагиев освобождены от занимаемых должностей.

Г.Акперли назначена прокурором научно-учебного центра Генпрокуратуры, а Ф.Тагиев – управления надзора над органами внутренних дел прокуратуры города Баку. Кроме того, старшие прокуроры следственного отдела управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Турал Асланов и Азад Фатуллаев назначены помощниками прокурора города Баку.

Отметим, что недавно Ильгар Аббасов был освобожден от должности замначальника управления по борьбе с коррупцией и назначен прокурором города Баку. На этой должности он сменил Азиза Сеидова, назначенного судьей Верховного суда.

A.M.

