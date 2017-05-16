В Азербайджане соцуслугами охвачено более 12 тыс человек - министр

2017-05-16 11:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане социальными услугами охвачено более 12 тысяч человек, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на конференции, посвященной завершению твининг-проекта ЕС "Развитие социальных услуг в Азербайджане".

По его словам, социальные услуги являются важным сектором системы социального обеспечения. "В настоящее время по линии министерства около 11,3 тысяч одиноких лиц или лиц с инвалидностью обеспечены социальными услугами на местах. Еще около 1,1 тысячи граждан обеспечены этими услугами стационарно со стороны учреждений социального обслуживания", - сказал министр.

Твининг-проект «Развитие системы социальных услуг в Азербайджане» реализовывался совместно с соответствующей структурой Австрии.

Целью проекта было усовершенствование системы социальных услуг для наиболее уязвимых слоёв населения и обеспечение их социальной интеграции.

Реализация проекта началась в 2015 году.

(Автор: Анвар Мамедов)