Эрдоган поздравил турецких спортсменов выигравшие золотые медали на Исламиаде

2017-05-16 12:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецких спортсменов награжденных золотыми медалями на IV Играх исламской солидарности в Баку, сообщает во вторник сайт администрации президента.

«Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительную телеграмму спортсменам завоевавшим золотые медали на IV Играх исламской солидарности в Баку», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Турция является лидером в медальном зачете IV Игр исламской солидарности, завоевав 35 золотых, 31 серебряную и 26 бронзовых медалей.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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