Азербайджанская армия предотвратила возможный теракт в отношении министра обороны

2017-05-16 12:05 | www.trend.az | 3

На фоне провала военной доктрины Армении по оккупации Карабаха армянское руководство все более склоняется к своему излюбленному методу терроризма – стрельбе из-за угла. Свидетельством этому служит горький опыт карабахской войны 90-х годов. Несомненно, в числе объектов террора рассматриваются представители военно-политического командования Азербайджана, в частности и министр обороны Азербайджана. В интернете армянами выложено много материалов, из которых становится ясно, что армянские террористы в Карабахе внимательно отслеживают визиты нашего министра обороны в прифронтовую зону. Об этом свидетельствуют, в частности съемки, произведенные ими с оккупированных территорий, о визитах министра обороны Азербайджана в прифронтовые районы.

В переводе с военного языка описания под этими видео говорят о том, что вертолет министра обороны летит слишком низко и сбить его средствами армянской дальней ПВО С-125 или С-75 невозможно. С другой стороны, использование для теракта переносных ракет ПВО, в частности находящегося на вооружении оккупантов ПЗРК "Игла", имеющего максимальную дальность поражения 3-4 километров, невозможно из-за отдаленности объекта. Вертолет находится в зоне видимости, но вне зоны досягаемости переносных ракетных систем. Именно в этой связи армянское командование решило перебросить более мощную систему - зенитно-ракетный комплекс "Оса" с дальностью поражения низколетящих целей до 10 км, расстояния способного поразить вертолет.

15 мая в направлении Физули-Ходжавенд был выведен на новую позицию на передовой линии обороны зенитно-ракетный комплекс "Оса", принадлежащий войскам ПВО Армении. Есть все основания полагать, что именно с целью подготовки теракта была сделана попытка взять под контроль воздушное пространство на большую глубину. Однако попытка теракта была сорвана передовыми подразделениями азербайджанских ВС. Как сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана, «15 мая с целью устранения реальной угрозы для летательных аппаратов Азербайджана и пресечения активности врага зенитно-ракетный комплекс "Оса" вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающая машина и обслуживающий их личный состав были уничтожены».

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии

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