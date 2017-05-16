В Азербайджане вводятся новые правила для общественных пляжей

2017-05-16 12:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ввести новые требования к приморским пляжам.

Это предусмотрено поправками в Земельный кодекс, которые сегодня обсудили депутаты в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике. Поправки, в основном, затрагивают условия ограждения пляжей.



Так, согласно предлагаемым поправкам, общественные пляжи можно будет огораживать только в том случае, если ограждение не будет закрывать вид на линию соприкосновения воды и суши.



Кроме того, другим требованием является то, что через каждые 200 метров необходимо будет обеспечить свободный проход к берегу для транспортных средств шириной минимум в шесть метров.



(Автор: Азад Гасанли)