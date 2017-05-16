Резолюция, которая готовится в ПА ОБСЕ, призывает стороны нагорно-карабахского конфликта вернуться за стол переговоров

2017-05-16 12:29 | www.apa.az | 3

Обнародована повестка ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля в Минске.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт структуры, 6 июля состоится заседание Комитета по политическим вопросам и безопасности.

На заседании будет обсужден отчет и проект резолюции шведского парламентария Маргареты Седерфельт «Улучшение взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ во имя мира и процветания». В отчете и проекте резолюции также рассматривается нынешняя ситуация в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Отмечается, что столкновения в зоне конфликта в прошлом году и напряженность на линии фронта вызывают беспокойство.

«Посредством Минской группы и личного представителя действующего председателя Анжея Каспшика ОБСЕ должна полностью воспользоваться потенциалом механизмов по урегулированию конфликта, включая Парламентскую Ассамблею, для стабилизации ситуации в регионе и достижения всестороннего мирного соглашения. Мы сожалеем в связи с отсутствием прогресса на переговорах по урегулированию конфликта. Для предотвращения очередного противостояния и эскалации на линии соприкосновения войск стороны должны вернуться за стол переговоров. Страны-участницы должны избегать насилия и односторонних решений, которые могут помешать дипломатическим переговорам и диалогу», - говорится в отчете.



В рамках сессии также будут проведены заседания других комитетов.