Сиявуш Новрузов: «Я подниму вопрос о проверке документов российских центров в Азербайджане»

2017-05-16 12:34 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана ликвидация ВАК вызыала протест депутатов.

Как сообщает АПА, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов выразил сожаление в связи с тем, что в России некоторые лица ставят на первое место не интересы государства, а собственные.

По его словам, нанесен вред азербайджано-российским отношениям: «Срочно следует принять меры. Международные силы неоднократно подвергали нас давлению из-за России. Однако мы никогда не делали ничего, чтобы противоречило бы интересам России. Милли Меджлис должен принять официальное заявление в связи с этим. Что же это значит? В России все вопросы решены оставался только вопрос ВАК? В Азербайджане функционирует много русских детсадов, школ и центров. Я как председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям обращусь в соответствующие официальные органы Азербайджана, чтобы была проведена проверка ведения документации в российских центрах, общинах».

Спикер Огтай Асадов заявил, что Азербайджан всегда поддерживал Россию: «Вопрос заключается в том, что они этого не заметили».