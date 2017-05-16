Эксперт: Запрет на обналичивание средств в банках поставит компании в сложное положение

2017-05-16 12:04 | www.oxu.az | 3

С понедельника, 15 мая, азербайджанские банки прекратили обналичивание с принадлежащих предпринимателям пластиковых карт.

Банки связывают это с лимитами на безналичные расчеты, предусмотренные в законе «О безналичных расчетах».

Как передает Oxu.Az, экономический эксперт Вугар Байрамов утверждает, что данный шаг противоречит требованиям законодательства:

По его словам, законодательство не запрещает безналичные расчеты, а ограничивает их.

«Как отмечалось ранее, существующая инфраструктура полностью не готова к введению лимита в размере 15 тыс. манатов, предусмотренного для упрощенных налоговых субъектов, а для плательщиков налога на добавленную стоимость – в размере 30 тыс. манатов. Запрет на обналичивание с карт связан именно с этим».

Эксперт заявил, что является сторонником расширения безналичных платежей, но такие реформы должны осуществляться поэтапно, чтобы не мешать развитию бизнеса:

«Запрет на обналичивание средств с карт, в частности создаст сложности для компаний и организаций, имеющих представительства в регионах. Это позволяло компаниям осуществлять выплаты своим партнерам и представителям с помощью пластиковых карт, то есть в безналичном порядке.С этой точки зрения, в соответствии с действующими требованиями законодательства, следует не запрещать снимать деньги с карт, а ввести ограничения в пределах лимита».

У.А.

