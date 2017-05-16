В Джалилабаде задержан рэкетир – ФОТО

2017-05-16 12:08 | www.oxu.az | 3

В Джалилабаде задержан находившийся в розыске житель района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, мужчина по имени Хагани Ахмедли, войдя в сговор с жителем того же района Замигом Рзаевым, путем запугивания присвоил 3500 манатов жительницы Джалилабадского района Хаялы Гасановой.

Члены группировки такое же преступное деяние совершили в отношении жителя Ярдымлинского района. Насильственным путем они присвоили принадлежащие ему 5300 манатов.

Ранее судимый Хагани Ахмедли, 1977 года рождения, разыскивался по 8 статьям Уголовного кодекса.

Расследование по факту продолжается.

З.Г.

