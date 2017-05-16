В Туркменистане назначен ВРИО министра культуры

2017-05-16 12:15 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей министра культуры Туркменистана возложено на заместителя министра культуры Атагелди Шамырадова, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Другим указом главы государства от должности министра культуры Туркменистана освобождена Гульшат Оразмухаммедова.

Еще одним указом президента Туркменистана, Давут Оразсахедов назначен директором национального института рукописей Академии наук Туркменистана. Занимавший эту должность Аннагурбан Аширов освобожден от нее, в связи с выходом на пенсию.

(Автор: Гусейн Гасанов)