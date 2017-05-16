В Азербайджане предлагают проверить деятельность российских НПО на соответствие законодательству

2017-05-16 12:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Российские неправительственные организации, действующие в Азербайджане, следует проверить на соответствие местному законодательству, считает депутат Сиявуш Новрузов.



Выступая на пленарном заседании парламента Азербайджана во вторник, он призвал профильные ведомства Азербайджана начать подобные проверки в ответ на ликвидацию регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса в России.



"Азербайджан всегда имел хорошие отношения с другими странами, в том числе и с Россией. Но, несмотря на это, некоторые лица в России ставят свои интересы превыше государственных, и пытаются испортить отношения между двумя странами. Нам необходимо это пресечь", - сказал депутат.



Новрузов также отметил, что парламент Азербайджана также должен сделать соответствующее обращение в российские государственные органы.



15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.



(Автор: Азад Гасанли)