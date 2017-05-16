Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейских международных игр - 2017»

2017-05-16 12:36 | www.apa.az | 4

Делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым отбыла в Москву для участия в 3-ей конференции планирования организации соревнований «Армейских международных игр – 2017», которая состоится 17-го мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, следует отметить, что соревнования «Армейских международных игр – 2017» планируется провести с 29-го июля по 12-ое августа сего года на территории 5-ти стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация).